So fleißig waren die Helfer beim Müllsammeln in der Einheitsgemeinde Zerbst

Bereits zum zweiten Mal fand am Sonnabend der Frühjahrsputz der Einheitsgemeinde Zerbst statt. Eine rege Beteiligung herrschte in allen Ortschaften.

Zerbst - Wie die meisten Schulen und Kindergärten waren auch die Kids der Zerbster Schule „Am Heidetor“ und die Kinder des freien Kindergartens bereits am Freitag unterwegs, um die Straßen und Parks rund um ihre Schule und Kindertagesstätte von Müll und Unrat zu befreien. „Ich finde es toll, dass ihr euch an der Aktion beteiligt. Schön wäre es, wenn eure Müllsäcke und eure Handwagen leer blieben. Aber ich befürchte, dass sie am Ende eurer Aktion gut gefüllt sein werden“, sagte Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD), der sich gleich zu Beginn der Aktion zu den Schülern gesellt hatte. Und er sollte Recht behalten, am Ende staunten die Schüler nicht schlecht, wie viel Müll die Menschen auf Wegen und Wiesen hinterlassen hatten.