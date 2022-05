Sorge in Zerbst um allmähliches Verschwinden von Feldwegen: Stadtverwaltung plant Arbeitsberatung mit Landwirten

Zerbst - „Die Feldwege, die noch existieren, sind in ihrem Bestand bedroht“, meint Mario Rudolf. Diese Sorge ließ ihn auf der jüngsten Stadtratssitzung vor ans Mikro treten. Der Vorsitzende der Freien Fraktion Zerbst (FFZ) sprach dabei aus seiner Erfahrung als Ortsbürgermeister von Bornum. Immer schmaler würde so mancher Feldweg in der Gemarkung werden. Die Bäume würden soweit zurückgeschnitten, dass diese absterben und letztlich verschwinden, den Rest erledigen dann die Pflugscharen, wie er schilderte.

Projekt zur Wiederansiedlung von Großtrappen ist auch Thema

„Wie können wir dem in Kooperation mit den Landwirten entgegenwirken?“, stellte Mario Rudolf eine Frage in den Raum, die Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) aufgriff. Denn diese beschäftigt ebenfalls die Stadtverwaltung, wie er bestätigte. Der Rathauschef informierte über eine geplante Arbeitsberatung genau zu diesem Thema, zu der die Landwirte eingeladen werden sollen. Als Fachstelle soll die Biosphärenreservatsverwaltung zu dem Termin hinzugebeten werden, wie Dittmann ergänzte wohlwissend um unsachgemäße Bankettpflege an Feldwegen und falsch angesetzte Schnitte an den Baumkronen. Angedacht sei hier eine freiwillige Selbstverpflichtung der Landwirte, in der unter anderem definiert wird, bis wohin gepflügt werden darf, wie der Bürgermeister ausführte.

Nicht unerwähnt ließ er das Projekt zur Wiederansiedlung von Großtrappen in der Region. In dem Zusammenhang soll es ein entsprechendes Pflegekonzept für Feldwege geben. Derweil gab Helmut Seidler (FFZ) zu bedenken, dass es an finanziellen Mitteln zur Wegeunterhaltung hapert. Er regte an, dass sich die Stadtverwaltung diesbezüglich mal an das Landwirtschaftsministerium wenden sollte. Zumal viele der Feldwege ebenfalls als Radwege dienen.