Das Wasser reicht bis an die Wasserburg und der Paffensee ist fast verschwunden: Die Elbwiesen sind vom Hochwasser überflutet. Die Wasserwehr und Anwohner in Zerbst sind seit den Feiertagen im Dauereinsatz.

Soweit ein „normales“ Hochwasser in Zerbst

Überschwemmung an den Elbwiesen

Das Hochwasser, hier die Elbaue hinter Steckby, bot zahlreiche Motive für Hobbyfotografen. Der Hochwassertourismus hat zugenommen, zum Teil bringen sich die Menschen selber in Gefahr.

Zerbst. - Von einem „normalen Hochwasser“ sprechen die Menschen, die in den Dörfern an der Elbaue zu Hause sind, bei den jüngsten Überschwemmungen. Das gab es auch zu Kindertagen, erinnert sich die Steutzer Ortsbürgermeisterin Gundel Schayka, dass das Wasser bis ans Ortsschild stand. Das war jetzt noch nicht bedenklich, auf dem untersten Grundstück in Richtung Akener Fähre wurde vorsichtshalber der Garten beräumt.