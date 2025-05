Ladensterben in Zerbst Abschied von Sport Zille: Nächstes Geschäft in der Zerbster Innenstadt schließt

Sport Zille in Zerbst schließt nach 35 Jahren. Das Ehepaar Zielinsky geht in den Ruhestand, doch ein Nachfolger konnte nicht gefunden werden. Der Einzelhandel in Zerbst befindet sich im Umbruch, immer mehr Geschäfte müssen schließen.