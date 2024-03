Nach dem Stadion selbst, wird nun auch der oberhalb gelegene Kunstrasenplatz in Zerbst saniert. Mehr als 725.000 Euro fließen in die Anlage, die dann auch leichter für Rollstuhlfahrer erreichbar ist.

Zerbst. - Rund 725.000 Euro fließen in den nächsten Wochen in die Sanierung des Kunstrasenplatzes oberhalb des Zerbster Jahn-Stadions – 316.000 Euro Eigenmittel der Stadt, 60.000 Euro von Lotto-Toto und 351.000 Euro schießt das Land zu. Sachsen-Anhalts Innen- und Sportministerin überbrachte den Fördermittelbescheid am Donnerstag persönlich. „Es ist schön zu sehen, dass uns trotz der schwierigen Haushaltslage sowohl im Land als auch in den Kommunen immer wieder gemeinsame Investitionen gelingen“, betonte Tamara Zieschang (CDU).