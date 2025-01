Stadt Zerbst geht mit App an den Start: Was man mit dem Smartphone alles erkunden kann

Zerbst - Ohne Apps geht im Zeitalter von Smartphones und Tablets nichts mehr – Wetter-App, Nachrichten-App, Spiele-Apps, Apps für die verschiedenen sozialen Netzwerke wie Facebook, WhatsApp, TikTok und Co. Supermarktketten animieren die Kunden ihre Apps zu nutzen und locken mit Rabatten, wenn man die Anwendung herunterlädt und an der Kasse scannen lässt. So lässt sich allerdings auch einiges über das Kaufverhalten der Kunden in Erfahrung bringen.