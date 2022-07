Stadt Zerbst will Ackerflächen für Solaranlagen ausweisen

Die ausgelegten Karten mit den Ackerflächen, die definitiv nicht für Solaranlagen rund um Zerbst in Fragen kommen, aber auch jene, die denkbar wären, wurden interessiert angeschaut und abfotografiert.

Zerbst - Das Interesse an der Errichtung von Solarmodulen auf Äckern rund um Zerbst ist hoch. Mehrere Anfragen über Anlagen in Größenordnungen von 10 bis 200 Hektar gingen bislang bei der Stadtverwaltung ein. Nun soll potenziellen Investoren der Weg geebnet werden, Projekte zu realisieren - allerdings nicht willkürlich überall, sondern auf ertragsarmen Böden. Ein erster Versuch, in Frage kommende Flächen auszuweisen, scheiterte. Deshalb werden jetzt die Landwirte mit ins Boot geholt.