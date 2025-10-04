Zahlreiche Ärzte der Orthopädie sollen in Kürze von Zerbst nach Burg wechseln. Mitarbeitende befürchten, dass nun die gesamte Klinik auf der Kippe steht. Der Rathauschef hat nun zu einer Protestaktion am Mittwoch vor dem Krankenhaus aufgerufen. Was der Bürgermeister vor hat.

Starkes Zeichen setzen: Bürgermeister Andreas Dittmann ruft zur Demo gegen die drohende Schließung der Zerbster Helios Klinik auf

Schon im Juni 2018 demonstrierten die Zerbster vor der Helios Klinik, um die Schließung des Kreissaals zu verhindern - erfolglos.

Zerbst - Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) hat Die Ehrung verdienter Zerbster und Vereine am Tag der Deutschen Einheit genutzt, um zum Protest gegen die drohende Schließung der Helios Klinik in Zerbst aufzurufen. „Wir erleben gerade in diesen Tagen, wie wenig wir es in der Hand haben, dass etwas vermeintlich Selbstverständliches wie Gesundheitsversorgung, Ärzteversorgung oder ein Krankenhaus, wenn es betriebswirtschaftlichen Maßstäben unterzogen wird, einer Konzernpolitik unterzogen wird, plötzlich in Frage gestellt werden“, machte der Rathauschef deutlich.