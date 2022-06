Station bei Zerbst: Werbung für brustloses Leben

Steckby - Wer bei Berthold Laue am Ortsausgang von Steckby in Richtung Tochheim vorbeiradelt und den Elberadweg von Dresden nach Hamburg oder andersherum komplett fährt, bekommt ein Glas Sekt – das war mal so eine Schnapsidee. Etliche Radfahrer halten tatsächlich da an, wo der 87-Jährige seine Bänke stehen hat. Auch für einen Plausch ist der Senior immer zu haben. Nun, für Antje Proft hatte er den Sekt kalt gestellt. Die Leipzigerin hatte sich angekündigt. Sie erzählt, wie sie nach einer Krebserkrankung ohne Brust weiter lebt.