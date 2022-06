Steutzer „Kreuz&Quer“ lockt nach Corona-Pause mit tollem Programm

Steutz will sich am Pfingstmontag von seiner besten Seite zeigen. Warum es sich lohnt, sich davon zu überzeugen.

Steutz - Zum Sehen, Staunen und Wundern wird am Pfingstmontag, 6. Juni, nach zwei Jahren Pause nun wieder nach Steutz eingeladen. 14 Jahre „Kreuz & Quer durch Steutz“ sind es mittlerweile, und die Einwohner, Vereinsmitglieder und alle Mitwirkenden freuen sich, endlich wieder Gäste empfangen zu können. „Es ist soweit alles vorbereitet“, so Ortsbürgermeisterin Gundel Schayka. Ein Aufruf ging an die Kuchenbäcker raus, sich wieder zu beteiligen.