Einblicke in die Feuerwehrarbeit Steutzer Sandmännchenkinder besuchen die Brandschützer: Mit Kleid und Hackenschuhen in den Feuerwehreinsatz?

Die Steutzer Kindertagesstätte Sandmännchen bekam neulich Besuch von der Feuerwehr. So lernten die Kinder, was die Kameraden so für ihre Einsätze an Kleidung anzogen und was so zur Feuerwehr gehört.