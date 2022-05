Straße in Güterglück soll keine Rennstrecke mehr sein

In Güterglück wird auf der Bahnhofstraße zu schnell gefahren.

Güterglück - Seit dem neuen Ausbau ist die Straße zur Rennstrecke geworden – mit diesem Anliegen wandte sich eine Bürgerin an den Güterglücker Ortschaftsrat. Gemeint ist die Bahnhofstraße in Güterglück, die Ortsdurchfahrt der K1233, die sich vom Ortseingang Zerbst bis zum Ortsausgang in Richtung Schora durch das ganze Dorf zieht.