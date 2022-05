Straßensanierung: Darauf können sich Autofahrer in Steckby und Leps freuen

Der Landkreis investiert in diesem Jahr weiter in das Kreisstraßennetz. Im Fokus steht hier vor allem die Kreisstraße 1258 Steckby-Kermen-Leps. Das soll dieses Jahr gemacht werden.

Zerbst - Das Kreisstraßennetz in Zerbst soll auch in diesem Jahr baulich verbessert werden. Seit die Kreisverwaltung hier den Fokus in der Vergangenheit auf die Verbindung zwischen Steckby und Leps gelegt hat, soll es in diesem Jahr weitergehen, teilt die Kreisverwaltung auf Nachfrage mit.