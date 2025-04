Der Tanktreff in Lindau ist in neuen Händen. Wie es mit der Hoyer-Station und dem Shop weitergeht.

Fahad El-Ghandour und Mohamad Hazime haben sich der Tankstelle in Lindau angenommen.

Lindau - Bei der Lindauer Tankstelle hat ein Betreiberwechsel stattgefunden. Es ging alles ganz schnell, erzählt Mohamad Hazime, der sich im Januar das Objekt in Lindau das erste Mal angeschaut hat. Die Familie hat schon eine ganze Reihe Tankstellen in Deutschland, die meisten in Baden-Württemberg. Weitere sollen noch dazu kommen.