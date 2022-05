Testzentrum am Zerbster E-Center gut angelaufen

Christian Bahn (l.) und Marko Tobis vor dem neuen Corona-Testzentrum auf dem Parkplatz am E-Center in Zerbst.

Zerbst - Seit gut einer Woche ist ein weiteres Corona-Testzentrum am Start. Betrieben wird die Teststation auf dem Parkplatz des Zerbster E-Center von der GastFroh in Kooperation mit dem Firmenverbund „Medical 21/MediDrive“. „Wir sind jetzt seit etwa einem Jahr in Sachen Corona-Tests unterwegs“, sagt Christian Bahn (links) vom Firmenverbund. Zwischen 100 und 150 Menschen seien es, die sich täglich am neuen Standort in der Coswiger Straße durchschnittlich testen lassen.