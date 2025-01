Nutha. - Am Samstag startet das Team vom Kornmuseum in Nutha in das neue Veranstaltungsjahr. Wie in den vergangenen Jahren geht es mit Stricken und Häkeln los. In jedem Monat gibt es dann wieder ein Angebot in der Aktivwerkstatt. Man setzt auf Altbewährtes.

Osterbasteln, Kochen rund um den Kürbis und Weihnachtsbasteln erwiesen sich auch im vergangenen Jahr als die Renner, lässt Birgit Herrmann vom Kornmuseumsteam, zu dem auch Roswitha und Hubert Schrödter, sowie Marianne Golze gehören, wissen. Was sich stets einer großen Nachfrage erfreut sind die Töpferkurse. Die können deshalb auch nur mit Voranmeldung besucht werden.

Kindgerechte Einführung ins Töpfern

Was in diesem Jahr neu auf dem Plan steht, ist das Töpfern für Kinder. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass vor allem jüngere Kinder beim Töpfern doch mehr Unterstützung brauchen und da andere Dinge im Fokus stehen. Deshalb will Hobby-Keramikerin Gabi Karbe einen extra Nachmittag anbieten, um kindgerecht mit dem Nachwuchs ab fünf Jahren zu töpfern. „Ein Versuch, ob das ankommt“, so Birgit Herrmann.

Termine im Kornmuseum Nutha

18. Januar: Stricken mit den Landfrauen

8./22.Februar: Töpfern, Teil 1 und 2 (mit Anmeldung)

15. März: Karten und Bilder mit Herbarien-Blüten gestalten

12. April: Osterbasteln

17. Mai: Nassfilzen

21. Juni: Serviettentechnik

5. Juli: Erntekrone binden

26. Juli / 30. August: Töpfern, Teil 1 und 2 für Kinder ab 5 Jahre (mit Anmeldung)

14. September: Offene Türen zum Tag des offenen Denkmals

11. Oktober: Basteln und Kochen rund um den Kürbis

31. Oktober: Tag der offenen Tür zum Reformationstag

8. / 22. November: Töpfern, Teil 1 und 2 (mit Anmeldung)

29. November: Adventsgestecke und -kränze fertigen

13. Dezember: Jahresendeüberraschung (mit Anmeldung)

Die Termine stehen fest, Änderungen kann es natürlich geben. Vielleicht kommt auch noch das ein oder andere Angebot hinzu. Außerdem empfängt das Kornmuseumsteam auch immer Gruppen, ob Schulklassen oder Tagespflege etc., für die Führungen und Projekte durchgeführt werden. „Wir freuen uns, treue Gäste wieder zu sehen, aber auch neue Besucher sind jederzeit willkommen“, sagt Birgit Herrmann.