Unfall auf dem Wasser Toter aus Elbe bei Zerbst geborgen

Ein Mann ist in Sachsen-Anhalt in Gödnitz bei Zerbst tot in der Elbe gefunden worden. 38 Kameraden aus Zerbst halfen bei der Bergung. Handelt es sich um den Mann, der vor ein paar Tagen mit dem Kanu gekentert war?