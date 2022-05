Touristische Angebote in Zerbst: Aktionsgruppe Mittlere Elbe-Fläming plant, Projekte 2022 mehr zu fördern

Die Leader-Regionen bereiten sich in den kommenden Monaten auf der kommenden Förderperiode vor. Im kommenden Jahr geht es um die künftige Strategie.

Die weitere Entwicklung der touristischen Angebote, wie hier in der Arche in Walternienburg, waren Ziel der Leader-Förderung.

Zerbst - Die Corona-Pandemie wirkt sich auf die Leader-Förderung aus. Obwohl die Förderperiode eigentlich bereits abgeschlossen sein sollte, ist die Aktionsgruppe Mittlere Elbe – Fläming immer noch damit beschäftigt, bewilligte Projekte umzusetzen, sagt Leader-Managerin Elke Kurzke. Projekte gerieten durch die Pandemie in Verzug und konnten noch nicht komplett abgeschlossen werden. Ein Problem für die Projektplaner war zudem die Preisentwicklung am Markt für Bauleistungen. In der jüngeren Vergangenheit sind die Preise hier stark gestiegen. Bis zum nächsten Jahr hat die Aktionsgruppe Zeit, die noch laufenden Projekte abzuschließen, sagt Elke Kurzke.