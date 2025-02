Zeitgemäße Rechtsberatung Traum von der eigenen Anwaltskanzlei: Warum eine junge Juristin von der Hauptstadt Berlin nach Zerbst wechselt

Nach acht Jahren Arbeit an der Spree hat Anwältin Kelly Straube nun an der Nuthe ihre eigene Kanzlei eröffnet. Doch bekannt ist die 34-Jährige auch wegen ihrer zweiten Leidenschaft - der Musik und was die bekannte Band „The Artcores“ damit zu tun hat.