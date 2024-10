In der Güterglücker Heimatstube kommen Jung und Alt auf ihre Kosten. Mit viel Engagement organisiert Maren Schwertner die verschiedensten Veranstaltungen in einem neuen Ambiente.

Treff der Generationen: Heimatstube in Güterglück erhält einen neuen Look

Güterglück. - Eine Wandlung hat sich in den vergangenen zwei Jahren in der Heimatstube des Güterglücker Heimatvereins vollzogen. Wer erinnert sich noch an das rustikale Ambiente mit Anrichte, Milchkanne und Puppenwagen und Dingen aus Ur-Omas Zeiten und dem Bücherschrank im Eingangsbereich? Im Herbst 2013 war die Heimatstube als „Treff der Generationen mit Lesecafé“ eröffnet worden. Susanne Baumgart hat das Lesecafé mit Themennachmittagen über die Jahre am Laufen gehalten. 2022 wurde dann eine Nachfolge gesucht.