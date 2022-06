Ukraine-Krieg Umständlich: Zerbster Ukraine-Flüchtlinge müssen zur Ausländerbehörde nach Bitterfeld

Tausende Ukrainer, zumeist Frauen und Kinder, suchen in Deutschland Schutz – auch in Zerbst. Ein Problem dabei ist die umständliche Registrierung der Menschen, die nicht in zentralen Aufnahmestellen ankommen, sondern bei der Familie oder bei Freunden.