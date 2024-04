Am Vortag des 1. Mai treffen sich die Zerbster und die Gäste der Stadt zum traditionellen Maibaumsetzen auf dem Markt. Zuvor wird der Maikranz mit einem Umzug vom Rathaus auf den Markt getragen, begleitet vom Spielmannszug Lindau und den Kameraden der Feuerwehr.

Umzug und Tanz in den Mai: Zerbster Feuerwehr und Stadt laden zum Maibaumsetzen ein

Am 30. April ist es wieder soweit, das Maibaumsetzen auf dem Markt.

Zerbst - Am 30. April, also am Vortag des Maifeiertages, findet auf dem Zerbster Marktplatz wieder das traditionelle Maibaumsetzen statt – das erste Open-Air der Saison. Die Veranstaltung startet traditionell um 18 Uhr auf der Schloßfreiheit.

Dort setzt sich – begleitet von den Kameraden der Ortsfeuerwehr Zerbst – der Umzug in Bewegung, mit dem der Maikranz von den Mitgliedern der Kinder- und Jugendfeuerwehr zum Markt getragen wird. Alle Zerbster und Besucher sind eingeladen, einen möglichst bunten Umzug zu gestalten.

Grußwort des Bürgermeisters Andreas Dittmann und Musik mit DJ Celli

Angeführt wird der Tross vom Spielmannszug Lindau. Die Route des Maizuges führt über die Breite, die Wolfsbrücke zur Brüderstraße und schließlich zum Marktplatz. Dort angelangt, wird Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) einige Worte an die Zerbster richten.

Danach ziehen die Frauen und Männer der Feuerwehr den Maikranz in die Höhe. Anschließend gibt es wie gewohnt Musik und Tanz in den Mai. Für das kühle Bierchen und die Wurst vom Grill sorgt wie gewohnt Gastronom Tom Hebäcker und sein Team. Um den guten Ton kümmert sich „DJ Celli“ alias Marcel Reppin.