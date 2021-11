Unbekannte stecken Dixi-Klo am Zerbster Schloss in Brand

Immer wieder kommt es in der Einheitsgemeinde zu Zündeleien, zuletzt am Sonnabend (13. November), wo Unbekannte im Zerbster Schlossgarten ein Dixi-Klo in Brand gesteckt haben.

Zerbst - Am Sonnabendmorgen (13. November) wurde die Zerbster Feuerwehr gegen 2.50 Uhr zu einem Kleinbrand in den Schlossgarten gerufen. „Als wir eintrafen, brannte auf dem Hauptweg am Giebel unterhalb des Schlosses auf einem Baustellengelände ein Dixi-Klo“, sagt Ortswehrleiter Steffen Schneider.

Die acht Einsatzkräfte, die mit einem Löschzug ausgerückt waren, hatte das schmorende Plastik-Häuschen schnell gelöscht. „Das um diese Uhrzeit das Klo wohl nicht so heiß gelaufen ist, dass es in Brand geriet, bleiben nicht mehr so viele Brandursachen“, erklärt der Ortswehrleiter mit sarkastischem Unterton. Schneider: „Hier waren vermutlich wohl wieder Zündler am Werk.“

In den letzten Monaten kam es in der Einheitsgemeinde immer wieder zu vermeintlichen Brandstiftungen. Die Polizei ermittelt entsprechend.