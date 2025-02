Ukrainische Frauen, die in einer Maßnahme des Vhs-Bildungswerkes beschäftigt sind, verwandeln Steutzer Holzaufsteller in wahre Kunststücke. Wie es dazu kam.

Ungeahnte Talente in Zerbst: Ukrainerinnen zaubern Kunstwerke aus alten Holzaufstellern

Zerbst/Steutz. - Es sind richtige Kunstwerke geworden – die überarbeiteten Aufsteller für den Steutzer Märchenwald. Der Wolf schaut gar grimmig drein mit fein gezeichnetem Gesicht. Der gestiefelte Kater macht einiges her in leuchtenden Farben. Und in dem ehemaligen Rumpelstilzchen ist nun eher der Zauberer Gandalf wieder zu erkennen. Toll sehen sie alle aus, die auf Holz gemalten Motive.