Unmut über Ärger bei der Tafel - Chefin Ute van Tulden bekommt Unterstützung von Volksstimme-Lesern

Zerbst - Die 3G-Regel – genesen, getestet, geimpft - erhitzt die Gemüter, auch bei der Tafel Zerbst. Vor einigen Tagen hat ein Zerbster, der in einer der Ortschaften zu Hause ist, am Volksstimme-Telefon seinem Ärger Luft gemacht. Er beschwerte sich darüber, dass ab 1. Oktober nur noch genesenen, geimpften oder getesteten Personen Zutritt zum Gelände der Tafel in der Grünen Straße gewährt wird – also die bekannte 3G-Regelung.