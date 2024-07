Nedlitz - In der Mitte des Dorfes, versteckt hinter einem unscheinbaren Tor, verbirgt sich eine Oase der Möglichkeiten. Seit etwa fünf Jahren betreiben hier Nikki Zeuner und viele fleißige Helfer die „La Pata Caliente“-Farm. Auf deutsch heißt das so viel wie „Die scharfe Ente“. Und der Name ist Programm: Etwa 40 Sorten Chilis baut Zeuner hier in zwei Gewächshäusern an. Den Dünger dafür liefern 21 Laufenten, die auf der Farm leben und die ruhige ländliche Idylle regelmäßig mit einem Quaken unterbrechen. Neben den Enten leben auch die Hunde Binky und Thelo sowie vier Katzen auf dem Hof.

