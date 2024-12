Für die Familie kommt Christian Wolff jedes Jahr für einige Zeit nach Deutschland. Derweil hat der Auswanderer schon etliche Weihnachten in anderen Ländern verbracht.

Zerbst. - Wie und wo feiern deutsche Auswanderer Weihnachten? Na in der Heimat. Christian Wolff, der seit 2006 offiziell in Kanada lebt, ist zum Weihnachtsfest bei seiner Mutter zu Hause. Er ist in Zerbst, um Zeit mit ihr zu verbringen. „Das mache ich gern“, sagt er. Die Familie kommt heute Abend zusammen. Aber keinesfalls wegen des Weihnachtsfestes ist er hier. „Wir machen es uns schon gemütlich“, beschreibt er es, aber der Weihnachtsbaum bleibt lieber im Wald, wo er hingehört, und Geschenke sind auch nicht vorgesehen. Er kann sowieso nichts mitnehmen, wenn er wieder loszieht.