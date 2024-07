Unbekannte haben die Rückenlehne der Bank am Nuthe-Wanderweg in Lindau unterhalb der Burg massiv nach hinten gebogen.

Lindau - Gudrun Rosenauer ist sauer. Zwei Jahre lang hat sie für eine Bank am Nuthe-Wanderweg in Lindau gekämpft. Am Ende mit Erfolg. Doch nun berichteten ihr Freunde, dass die Bank Opfer von Vandalismus wurde. Unbekannte hatten die Rückenlehne massiv nach hinten gedrückt, so dass sich das Gestell verbog. „Das ist frustrierend. Es geht einfach nicht in meinen Kopf, weshalb man mutwillig etwas Schönes zerstört“, sagt die Rentnerin.