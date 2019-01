Kita-Kinder bescheren Senioren aus Güterglück einen unterhaltsamen Nachmittag.

Güterglück l Zum Auftakt des neuen Jahres hatte der Vorstand der Güterglücker Ortsgruppe der Volkssolidarität zum Kaffeenachmittag in Ossis Lokschuppen eingeladen. Mit 40 Leuten war quasi volles Haus. Nicht nur die Mitglieder der Ortsgruppe sondern auch andere Gäste waren gekommen, um das Programm der Steppkes der Güterglücker Kindertagesstätte „Glückskinder“ zu erleben.

Wunsch nach Schnee

Die „Igelkinder“ von Marion Tauber hatten sich vorbereitet. Zur Aufführung kam noch einmal das Märchen, das die Steppkes vor Weihnachten für die Eltern und Großeltern gespielt hatten. Nach vier Wochen hatten die Knirpse noch nichts vergessen, und Rumpelstilzchen hüpfte vergnügt um die Feuerstelle.

Nach dem Applaus für das Spiel und dem Abstreifen der Kostüme hatten die Kinder, die ja im Sommer in die Schule kommen, noch mehr parat. Mit Winterliedern und Gedichten brachten sie ihren Wunsch, dass es hier bald mal schneien sollte, zum Ausdruck. Sie tanzten um den Schneemann in ihrer Mitte und am Ende mit Kerzen. Einiges hatten sie erst Anfang der Woche angefangen zu üben, erzählte ihre Erzieherin. Die Mädchen und Jungen machten ihre Sache super.

Partnerschaft weiter führen

Um die Neugier der Senioren zu befriedigen, stellten sich die Kinder dann noch mit Namen und Hausnummer vor. Ortsgruppenleiterin Ellen Biedermann dankte Marion Tauber und Kita-Leiterin Susanne Thiele für den Auftritt. Für die Kinder gab es Mandarinen und Gummibärchen.

Die Programme kommen immer wieder gut an, versicherte Ellen Biedermann. Susanne Thiele freut sich, dass die Kinder Gelegenheit haben, vor so zahlreichem und begeisterten Publikum zu agieren. Diese Partnerschaft soll also weiter geführt werden. Planmäßig wird es zur Weihnachtsfeier der Ortsgruppe das nächste Kita-Programm geben.

Der Veranstaltungsplan für dieses Jahr steht längst fest. „Wir versuchen immer für Abwechslung zu sorgen“, so Ellen Biedermann. Im Februar ist ein Vortrag von Gerd Hornemann über Wölfe und andere Tiere geplant. Im März wird das Thema „Phythothek“ beleuchtet. Ausländische Studenten der Hochschule Köthen sind im April wieder zu Gast, um Lieder und Tänze aus ihrer Heimat vorzustellen.

Im Mai soll Polizeihauptmeister Holger Sticherling Ratschläge zur Sicherheit im Alltag geben. Wie „Bewegung im Alter“ aussehen kann, darüber spricht Physiotherapeutin Annika Strauß im Juni. In dem Monat ist auch das gemeinsame Spargelessen beim Spargelwirt in Schora vorgesehen, und schon ist das halbe Jahr herum.

Im Urlaubsmonat Juli ist zwar Veranstaltungspause bei der Ortsgruppe, aber da kann jeder das Dorffest in Güterglück besuchen. Mit dem traditionellen Grillfest geht es dann im August weiter. Informativ wird die Veranstaltung mit Birgit Meixner im September. Sie informiert über „Pflege im Alter“ und den Pflegedienst.

Auch für Nichtmitglieder

Eine humoristische Zeitungslesestunde unter dem Motto „Blickwinkel“ steht im Oktober mit Klaus Voigt auf dem Plan. Von den Titanen on Tour 2018 von Brück nach Weliki Nowgorod berichtet die 1. Flämingkönigin Jeannette Markmann im November.

Wie auch am Donnerstag einige Großeltern und Eltern der Kita-Kinder mit dabei waren, sind in Güterglück bei allen Veranstaltungen auch Nichtmitglieder eingeladen, die sich für das interessieren, was an dem Nachmittag Thema ist, oder einfach nur ein paar gemütliche Stunden in netter Gesellschaft verbringen wollen. Nicht zuletzt hält Monika Schwerin auch immer ein leckeres Kuchenbüffet bereit.