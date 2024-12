Dieser Aufsteller findet sich vorm Eingang einer Zahnarztpraxis auf der Alten Brücke in Zerbst und weißt auf den Vermisstenfall hin.

Steutz. - Über vier Monate ist es inzwischen her, dass Ralf Tesch aus Steutz seine Tochter das letzte Mal gesehen hat. Seither ist die Sechsjährige verschwunden, mutmaßlich entführt von ihrer Mutter, seiner aus Weißrussland stammenden Ex-Frau. Am 23. Juli hatte sie das gemeinsame Kind für eine Reise an die polnische Ostseeküste abgeholt. Dass die Beiden dort tatsächlich Urlaub machten, glaubt Ralf Tesch nicht mehr.