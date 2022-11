Villa erstrahlt in neuem Glanz - Sanierung der Zerbster Kita Benjamin Blümchen fast abgeschlossen

Mehr als 60.000 Euro investiert die Stadt Zerbst derzeit in die Sanierung der Außenhülle der Kita „Benjamin Blümchen“, die auch Sprach-Kita ist. Die Baumaßnahme folgt schon vorangegangenen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen.

Zerbst - Die Fassade der historischen Villa in der Gartenstraße, in der die Kita „Benjamin Blümchen“ beheimatet ist, hat beträchtlich gelitten. „Die Fassade ist alters- und witterungsbedingt stark geschädigt“, sagt Nico Ruhmer, Amtsleiter Zentrale Dienste im Zerbster Rathaus. In einigen Bereichen sei der Putz lose und bröckelt. „Teile der Stuckelemente drohten bereits herabzufallen“, schildert Ruhmer.