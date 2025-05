Andy Heinemanns Comeback ist gelungen. Nach 2018 ist der Zerbster in Freiberg am Neckar erneut erfolgreich. War es das jetzt?

Zerbst - Er hat es tatsächlich geschafft. Der Zerbster Andy Heinemann hat sich bei den Deutschen Meisterschaften im Bodybuilding am vergangenen Wochenende in Freiberg am Neckar in seiner Klasse den 2. Platz erkämpft. „Es war die stärkste Klasse mit immerhin zwölf Teilnehmern, und alles Top-Athleten“, schildert Heinemann nach seiner Rückkehr. Es sei somit auch das schwerste Teilnehmerfeld bei den Deutschen Meisterschaften gewesen.

Qualifikation für Deutsche Meisterschaft - Pumpen, Posen, Proteine: Zerbster Bodybuilder trainiert für den Meistertitel

2026 erneuter Angriff auf den Titel

„Leider musste ich mich mit zwei Punkten Rückstand wieder meinem Rivalen aus Berlin geschlagen geben. Nichtsdestotrotz bin ich mehr als zufrieden, dass nach 2018 solch ein Comeback gelungen ist“, sagt der frisch gebackene Vize-Meister stolz. Doch Heinemann hat Blut geleckt: „Wer mich kennt, der weiß, dass ich das so nicht stehen lassen werde. Es wird wohl im nächsten Jahr noch einmal einen Angriff auf die Spitze geben“, kündigt er an.

Mit acht gemeldeten Startern in seiner Klasse und endlosen Vergleichen der Athleten hatte sich Heinemann mit einem grandiosen 2. Platz am 3. Mai bei den Ostdeutschen Meisterschaften in Berlin für die Gesamtdeutsche Meisterschaft qualifiziert. Auch hier hatte Heinemann den Titel um Haaresbreite verpasst.