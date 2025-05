Andy Heinemann aus Zerbst hat sich für die Deutschen Meisterschaften im Bodybuilding am kommenden Wochenende in Freiberg am Neckar qualifiziert – ein langer Weg mit viel Training.

Zerbst. - Andy Heinemann will es noch einmal wissen. Am kommenden Wochenende tritt der Bodybuilder bei den Deutschen Meisterschaften in Freiberg am Neckar an. Qualifiziert hat er sich Anfang des Monats bei den Ostdeutschen Meisterschaften in Berlin.