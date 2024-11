Rassegeflügelausstellung in Zerbst als Ausflugstipp fürs Wochenende

New Hampshire heißt diese Hühnerrasse, die viele Eier legt und als Sonntagsbraten taugt. Noch mehr über die verschiedenen Rassen ist bei der Rassegeflügelausstellung in Zerbst zu erfahren.

Zerbst - Ob kräftig und robust, schlank und drahtig oder gar mit Bart – die Vielfalt der allein in Deutschland existierenden etwa 180 verschiedenen Hühnerrassen ist enorm. Einen Einblick in das breit gefächerte Spektrum erhalten Besucher alljährlich bei der Ausstellung des bereits 1881 begründeten Rassegeflügelzuchtvereins Zerbst und Umgebung. Am 23. und 24. November 2024 ist es wieder soweit, dass die Mitglieder ihre schönsten Tiere präsentieren.

Insgesamt 203 krähende, aber auch watschelnde und gurrende Models werden die Käfige bevölkern. Denn neben Groß- und Zwerghühnerrassen gehören Tauben und Wassergeflügel zu den weiteren gefiederten Schauexemplaren. Nach langer Zeit gibt es da mal wieder Laufenten zu bestaunen, wie Philipp Zeidl verrät, der sich selbst den Modernen Englischen Kämpfern verschrieben hat, einer eleganten Hühnerrasse mit muskulöser Statur.

Die beiden Nachwuchszüchter Tyr (l.) und Finley bei den modernen englischen Zwergkämpfern im heimischen Garten in Güterglück. Foto: Philipp Zeidl

Außerdem werden erstmals Thüringer und Antwerpener Zwergbarthühner sowie Sebrights zu sehen sein, so der zweite Vorsitzende des Vereins. Dieser zählt aktuell 33 Zuchtfreunde – darunter zwei Jungzüchter, wie er anmerkt.

Nicht ohne Stolz erwähnt Zeidl, dass sie zwei neue Mitglieder gewinnen konnten, die auch gleich Tiere ausstellen. Das Interesse an Rassegeflügel sei wieder stärker vorhanden, hat er beobachtet. Nicht zuletzt sollen Ausstellungen wie die Zerbster für das naturverbundene Hobby werben, das zum Erhalt der Artenvielfalt beiträgt.

Preisrichter bewerten Hühner, Tauben, Enten und Gänse

Er beschreibt sie als Schaufenster, das die Besucher mit verschiedensten Rassen vertraut macht. Für die Züchter selbst bieten die Ausstellungen eine Plattform zum Ideenaustausch. Vor allem ermöglichen sie den Vergleich. Immerhin muss jede Rasse bestimmte Standards erfüllen. Wie nah am idealen Qualitätsgeflügel die Züchter sind, belegen die Bewertungen seitens der Preisrichter.

Diese werden sich im Vorfeld jedes einzelne ausgestellte Tier ganz genau anschauen und Punkte beziehungsweise Noten verteilen. Das absolute Optimum für einen überragenden Gesamteindruck wären 97 Punkte – mehr sind nicht erreichbar. Das entspricht einem „v“ für „vorzüglich“. Aber auch ein „hv“ für „hervor- ragend“ beweist, dass das Tier beinahe perfekt ist.

Zerbster Ausstellung lockt mit einer Tombola

Basierend auf den hier erreichten Ergebnissen werden schließlich die Vereinsmeister in den einzelnen Kategorien gekürt. Heiß begehrt ist stets der Wanderpokal, den es für die vier besten Jungtiere gibt. Nicht zuletzt werden darüber hinaus verschiedene Ehrenpreise verliehen. In der Ausstellungsbroschüre lässt sich alles im Detail nachlesen.

Die Ausstellung des Rassegeflügelzuchtvereins Zerbst und Umgebung 1881 findet im Verwaltungsgebäude der Zerbster Gemüse Produktions- und Handelsgesellschaft mbH (ein-stiger Ankuhner Festsaal) in der Lindauer Straße 68 statt. Geöffnet ist sie am 23. November von 10 bis 17 Uhr und am 24. November von 10 bis 16 Uhr. Neben einer Tombola mit attraktiven Preisen wird ebenfalls für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt sein.