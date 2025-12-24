Märchen und Geschichten gehören zur Weihnachtszeit, aber vor allem sind es eigene Erinnerungen, die mit den Lieben unterm Tannenbaum gern geteilt werden.

Von Westpaketen, verstecktes Geld und Schnee und Weihnachten, wie es damals war

Es gibt Dinge, die bleiben wohl an Weihnachten immer gleich: Baum schmücken und Kinderaugen, die mit den Lichtern am Baum um die Wette leuchten.

Zerbst - Weihnachten ist die Zeit der Lichter, der Düfte nach Zimt und Tannennadeln – und der Erinnerungen. Wenn wir an Weihnachtsgeschenke denken, tauchen oft Bilder von früher auf: liebevoll verpackte Päckchen, gespannte Gesichter. Manche Geschenke haben uns jahrelang begleitet, andere sorgten eher für Verwirrung oder herzhaftes Lachen.