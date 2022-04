Kranzniederlegung Walternienburger gedenken der Opfer am Brückenkopf Barby im Zweiten Weltkrieg

77 Jahre liegen die Ereignisse des April 1945 inzwischen zurück. Das Gedenken an die Opfer der Kämpfe um den Brückenkopf Barby am Ende des Zweiten Weltkrieges fand auch in diesem Jahr wieder auf dem Walternienburger Friedhof statt. Aus dem jahrelangen Anliegen, den Frieden in Europa zu bewahren, ist der Appell „Hört auf!“ mit dem Krieg in der Ukraine geworden.