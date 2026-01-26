Die Landkreise Wittenberg und Anhalt-Bitterfeld warnen momentan vor der Aujeszkyschen Krankheit. Insbesondere Wildschweine sind Überträger des Virus, empfänglich sind unter anderem auch Hunde und Katzen.

Warnung vor Kontakt mit Wildschweinen: Für Hunde und Katzen lauert tödliche Gefahr

Zerbst - Der Landkreis Wittenberg warnt momentan vor der Aujeszkyschen Krankheit, auch „Pseudowut“ genannt. Verursacht wird sie durch ein Herpesvirus und befällt verschiedene Säugetierarten. Hauptwirt der Infektion sind Wildschweine. Empfänglich sind unter anderem auch Hunde und Katzen, bei denen eine Infektion stets tödlich verläuft.