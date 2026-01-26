Stadtrat macht den Weg frei Neuer Radweg am Fuchsberg in Magdeburg: Parkplätze auf der Kippe
Mehr Sicherheit für Radfahrer zulasten des Parkraums? Der geplante Radweg am Fuchsberg in Magdeburg birgt Konfliktpotenzial. Nun ist die Entscheidung gefallen.
Aktualisiert: 26.01.2026, 12:29
Magdeburg. - Der Fuchsberg ist zwar nur rund 670 Meter lang, gehört aber zu den stark frequentierten Straßen in Magdeburg - weil er eine schnelle Verbindung zwischen Wiener und Leipziger Straße ist. Was fehlt, ist ein Radweg auf der Südseite. Der soll kommen, wird aber mit Einschränkungen für Autofahrer verbunden sein.