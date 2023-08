Was für Kurse bietet die Kreisvolkshochschule in Zerbst an? Welche Instrumente können in der Musikschule „Fasch“ gelernt werden? Wer das erfahren möchte, sollte sich den Tag der offenen Tür nicht entgehen lassen, der mit einigen Mitmachangeboten aufwartet.

Welche Instrumente man in der Zerbster Musikschule „Fasch“ lernen kann, ist beim Tag der offenen Tür zu erfahren, der am 2. September gemeinsam mit der Kreisvolkshochschule durchgeführt wird.

Zerbst - Unter einem Dach ansässig laden die Kreisvolkshochschule und die Musikschule „Fasch“ in Zerbst jetzt am 2. September von 10 bis 13 Uhr gemeinsam zu einem Tag der offenen Tür. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder wie Erwachsene, die bei der Gelegenheit in einige der vielfältigen Angebote beider Einrichtungen hineinschnuppern können.

Los geht es um 10.10 Uhr mit einer musikalischen Begrüßung. „Um 12.12 Uhr kann man dann einige Instrumente in einem Schülerkonzert erleben“, erzählt Heiner Donath. Er leitet die Musikschule, die aktuell Unterricht auf 20 verschiedenen Instrumenten plus Gesang anbietet. Das Spektrum umfasst Holz- und Blechblasinstrumente genauso wie Tasten-, Zupf- und Streichinstrumente. Nicht zu vergessen die Percussioninstrumente. Von der Blockflöte über Harfe, Trompete, Cello und Gitarre bis hin zum Schlagzeug ist also fast alles dabei. Und jeder, der Lust hat, kann das ein oder andere gern an diesem Tag ausprobieren.

Altersgrenzen gibt es übrigens nicht, wie Heiner Donath berichtet. Vielmehr handelt es sich beim Erlernen eines Instrumentes um ein generationenübergreifendes Hobby, wie die Statistik der Musikschule zeigt, in der sich ebenfalls einige Senioren finden – 80 ist der älteste, wie der Einrichtungsleiter verrät.

Zerbster Musikschule verfügt auch über Bands

Die Jüngsten, die die Musikschule besuchen, sind gerade einmal zwischen 18 Monate und drei Jahre alt und kommen nicht allein. „Anton und Hörmine“ heißt der noch relativ neue Eltern-Kind-Kurs, der am Sonnabend ab 11.11 Uhr mit einer Schnupperstunde vorgestellt wird. Schon länger existiert hingegen die musikalische Früherziehung für Kleinkinder ab vier Jahren.

Details erfahren Besucher beim Tag der offenen Tür, an dem sie sich über die einzelnen Unterrichtsformen und über Kosten informieren und gegebenenfalls gleich anmelden können, wie Heiner Donath erläutert. Demnach besteht ebenfalls die Möglichkeit, „in einem unserer zahlreichen Ensembles und Bands mitzuwirken, auch wenn man keinen weiteren Unterricht an der Musikschule hat“, bemerkt er.

Während die Musikschule „Fasch“ die Räume im Dachgeschoss des mehrgeschossigen Hauses in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 5 nutzt, findet sich in den Etagen darunter die Kreisvolkshochschule. Deren Zerbster Standort leitet seit Kurzem Linda Vieback. Sie möchte bei der Veranstaltung an diesem Sonnabend gern mit den Menschen aus Zerbst und Umgebung ins Gespräch kommen. „Wir wollen uns gern mit den Bürgern über ihre Wünsche und Vorstellungen unterhalten, um daraufhin neue Angebote entwickeln zu können“, sagt sie.

Kreisvolkhshochschule in Zerbst lädt zu kulinarischer Reise

Zugleich erhalten die Vorbeikommenden Einblicke ins Programm des jetzt startenden Herbstsemesters, das bislang 26 verschiedene Kurse umfasst. „Neu ist der Kurs Stuhl-und-Steh-Yoga, der am 20. September um 18 Uhr beginnen wird“, erzählt Linda Vieback.

Aufmerksam macht sie zudem auf eine „Kulinarische Reise durch die Welt“, zu welcher am 28. September ab 18 Uhr eingeladen wird. „Mit diesem Angebot möchten wir einen Platz bieten, an dem sich Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kulturen begegnen und gemeinsam voneinander lernen können“, sagt sie.

Zugleich soll gezeigt werden, dass die türkische Küche aus mehr als nur Döner-Kebab besteht und die ukrainische aus mehr als nur Borschtsch. Zusammen sollen verschiedene Gerichte wie Wareniki (gefüllte Teigtaschen) und Mercimek Köftesi (Linsenlaibchen) zubereitet und anschließend verzehrt werden – gespickt mit interessanten Informationen zu Land und Leuten, wie Linda Vieback ausführt.

Von Line Dance bis zur Smartphonesprechstunde

Am Tag der offenen Tür sind zwei Führungen geplant, bei denen die Teilnehmer die Zerbster Räumlichkeiten der Kreisvolkshochschule kennenlernen. Wer mag, kann zwischen 10 und 12.30 Uhr in den Kurs Line Dance reinschnuppern und spontan mitmachen. Darüber hinaus findet eine Smartphonesprechstunde statt. „Hier können Interessierte mit ihrem Smartphone vorbeikommen und wir beantworten ihre Fragen“, erläutert Linda Vieback.

Als weiteren Höhepunkt bezeichnet sie das Schnupperangebot zu den Onlinekursen, die jeder von zu Hause aus absolvieren kann und die praxisnah vorgestellt werden. Lach-Yoga gehört genauso dazu wie der allerdings in englischer Sprache durchgeführte Grundkurs 3D-Modellierung mit dem Programm „Blender“. Ein anderer Kurs verspricht unterdessen den „Ultimativen Leitfaden für nachhaltige Mode“ (auch auf Englisch).