Steutzer Junge hilft dem Kakadu auf die Sprünge.

Steutz l Justus ist acht Jahre alt und liebt eigentlich alles, was mit Natur zu tun hat. Man könnte auch sagen, der Drittklässler hat einen siebten Sinn für Naturentdeckungen. Ihm entgeht nichts. Kein Vogelruf, keine Spur, kein Knochen oder Zahn. Er geht mit offenen Augen und Ohren durch die Welt. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, ihm sei eine Gabe mit in die Wiege gelegt worden.



Das, was man bei den Kindern heutzutage oftmals vermisst, blieb Justus erhalten: die Neugierde, die Natur mit allen Sinnen zu entdecken und zu erfahren. Kein Wunder also, dass der junge Naturforscher bereits über ein ausgeprägtes Wissen verfügt. Er hat schon einen kleinen Koffer voll Fachwissen im Gepäck. Denn was er einmal hört, merkt er sich sofort. Kaum verwunderlich, dass einer seiner Freunde der Naturschützer und Ornithologe Ernst-Paul Dörfler ist.



Durch den Matsch und mit Fernglas bewaffnet

Als der "Kakadu" mal wieder bei Ernst-Paul Dörfler anfragte, ob er bei einer Frage zu den Zugvögeln behilflich sein und ein naturliebendes Kind zur Sendung einladen könnte, fiel die Wahl natürlich sofort auf Justus. "Kakadu" ist übrigens ein Kinderprogramm auf Deutschlandfunk Kultur und die einzige Kinderradiosendung, die bundesweit gesendet wird. Die Sendung hat den Auftrag, die bunt gemischten Fragen von neugierigen Kindern zu beantworten. Dieses Mal fragte sich ein Mädchen, wo die Zugvögel denn nun eigentlich zu Hause sind.



Zusammen mit einer Moderatorin machten sich Ernst-Paul Dörfler und Justus auf den Weg, um die Antwort auf die Frage zu finden. Beginnend am Pfaffensee pirschten sich die drei über die Elbwiesen zur Elbe an die Lösung heran. Unterwegs war hier und da ein Vogelruf von Kohlmeise, Grünspecht, Goldammer und Kolkrabe zu vernehmen. Justus und Ernst-Paul Dörfler spitzten die Ohren und hielten die Augen offen. Gerade noch querfeldein durch den Matsch trampelnd, blieben beide plötzlich wie angewurzelt stehen und holten in Windeseile ihr Fernglas und Fernrohr heraus. Einen riesigen Schwarm von mehreren Hundert wilden Gänsen entdeckten sie.



Warum Zugvögel verreisen

Die Tundrasaatgänse sieht man derzeit in unserer Gegend oft Rast machen. Anders als die Graugans, ist die Tundrasaatgans bei uns nicht heimisch, sondern derzeit nur auf der Durchreise zurück in ihre Heimat im Norden. Jährlich überwintern 325.000 Vögel dieser Art in Deutschland. Ihren Schlafplatz haben sie auf dem Wasser, gut geschützt vor den natürlichen Feinden wie dem Fuchs. Der Schwarm verblasste am Himmel und in der Runde herrschte wieder Ruhe, bis Justus Kolkraben am Himmel entdeckte. Diese Art gehört zu den Standvögeln, überwintert in der Heimat und begibt sich genau wie die Gänse nun auch ins Schlafzimmer, den Baumkronen.



Manche fragen sich, warum Zugvögel überhaupt die Strapazen einer langen Reise auf sich nehmen. Unter den Vögeln gibt es Körnerfresser und Insektenfresser, charakteristisch für letztere ist der spitze Schnabel. Für die Insektenfresser sieht es im Winter eher schlecht aus, weshalb ihnen nichts anderes übrig bleibt, als in den Süden zu fliegen. Körnerfresser können dagegen den Winter bei uns ganz gut überstehen. Samen der Pflanzen, Nüsse – der Tisch von Mutter Natur liefert auch im Winter für diese Vögel gutes Essen.



Kraniche fliegen ohne Rast durch

„Was nehmen Vögel überhaupt an Reisegepäck mit?“, fragte Justus. Anders als wir Menschen verzichten Zugvögel auf Gepäck, denn Fliegen kostet viel Kraft und die Reise ist oftmals sehr lang. Im Gegensatz zu den Flugzeugen haben Vögel keinen Treibstoff oder doch? „Der Treibstoff der Gänse ist ihr Fettpolster!“, erklärte der Ornithologe. Das Fett wird während des Fliegens verbrannt und liefert die nötige Energie. Fett ist also gar nicht immer schlecht. Ist der Treibstoff alle, wird bei der nächsten Rast ordentlich aufgetankt und das Fettpolster aufgefüllt.



Jedoch gibt es auch Vögel, die ohne Rast durchstarten: die Kraniche zum Beispiel. Gut genährt mit ausreichend Reserven können diese Tiere von der Ostseeküste bis nach Südfrankreich fliegen. Und nachts? Justus weiß, dass Fledermäuse sich anhand der Schallwellen orientieren. „Machen das die Vögel im Dunklen auch?“, fragte der wissbegierige Grundschüler. Der Ornithologe erläuterte, dass Vögel mit ausgezeichneten Augen ausgestattet sind und den Sternenhimmel als Karte benutzen: „Den Polarstern müssen die Reisenden im Rücken auf dem Weg nach Süden haben!“



Zuhause ist, wo man aus dem Ei schlüpft

Doch wer sagt eigentlich, dass die Zugvögel ihr Zuhause hier bei uns haben und nicht im Süden? Ernst-Paul Dörfler, der den Zugvögeln bereits des Öfteren hinterher gereist ist, hat die Beobachtung gemacht, dass die Vögel, die hier fröhlich singen und Nester bauen, an ihrem Urlaubsort verstummen und auf den Eigenheimbau pfeifen. Für Justus ist eindeutig klar, dass unsere Zugvögel hier zu Hause sind, sonst würden sie ja im Süden bleiben. Der Urlaubsort im Süden dient also nur zum Überleben, so lange wie in der Heimat der Winter herrscht.



Nester bauen, singen, brüten und aufziehen – das machen die Vögel da, wo ihr Zuhause ist. Oder wie Ernst-Paul Dörfler sagt: „Das Zuhause ist dort, wo man aus dem Ei schlüpft!“ Die Sonne spendete dem kleinen Team noch das nötige Licht für den Rückweg und Justus hat in seinem Koffer nun wieder einiges an Wissen zulegen können. Ernst-Paul Dörfler ist begeistert von seinem Mitstreiter. Ob Justus mal in seine Fußstapfen treten wird? Ganz sicher wird Justus seinen eigenen Weg gehen, eigene Fußstapfen hinterlassen und der Natur immer treu sein.



Wer Justus und Ernst-Paul Dörfler auf ihrer Reise begleiten möchte, kann das ab 11. März tun. Die Zugvögel werden dann als podcast auf der Kakadu-Seite stehen. Es gibt jede Woche einen monothematischen Podcast, der eine große Frage klärt. In dem Fall also: „Wo sind die Zugvögel eigentlich zu Hause? Und dann gibt es immer das Update, das aktuell berichtet und kleine Kinderfragen beantwortet und vor allem für den Kontakt zu den Hörern sorgt. Am Wochenende kann man den Kakadu dann on air – live im Radio hören.