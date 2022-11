Was wird nun aus der Zerbster Villa Gorgaß?

Die Zukunft der Zerbster Villa Gorgaß ist weiterhin ungewiss. Der Abrissantrag liegt momentan zwar auf Eis. Doch ob sich tatsächlich ein Investor für das zunehmend verfallende Baudenkmal findet, steht in den Sternen.

Um die Zerbster Villa Gorgaß ist es still geworden.

Zerbst - Es ist still geworden um die denkmalgeschützte Gorgaß-Villa in der Magdeburger Straße in Zerbst. Hinter den Kulissen laufen die Gespräche zwar weiter. Dennoch ist momentan völlig offen, ob es tatsächlich eine Zukunft für den Jugendstilbau gibt. Womöglich droht doch der Abriss. Ein markantes Gebäude würde damit aus dem Stadtbild verschwinden.