Wenn Nachbarn Nachbarn anzeigen

Der eine macht mehr, der andere weniger – in der Pflicht sind alle Bürger, die Grundstücke besitzen. Warum diese Pflicht bei Vielen für Ärger sorgt.

Zerbst - Manchmal kocht er hoch der Ärger in den Ortschaften. Immer wieder geht es in Ratssitzungen um Grundstücke, wo das Unkraut vorm Haus den Gehweg überwuchert oder wo offensichtlich schon ewig nicht gekehrt wurde. Doch wo fängt die Pflicht der Bürger an und wo hört sie auf?