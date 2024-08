Hygieneartikel oder Essensreste: Oft finden Dinge den Weg in die Toilette, die dort wahrlich nicht hingehören. Für die Firma Heidewasser wird das in Zerbst nun zum Problem. Denn der Schaden ist nicht gerade klein.

Zerbst. - Feuchttücher, Binden, Tampons, Kondome, Slips und Wattestäbchen sowie -pads – was sich liest wie eine Einkaufsliste in der Drogerie, sind alles Gegenstände, die in Zerbt gern mal in die Toilette entsorgt werden. Ein teurer Spaß für die Firma Heidewasser.