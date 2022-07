Wie in Steutz aus einer Molkerei eine Wollkerei wurde

Stricken und andere Handarbeiten sind wieder im Trend. Schöne Wolle gibt es reichlich. Seit einiger Zeit kann man in der alten Molkerei in Steutz fündig werden und sogar Stricken lernen. In dem Objekt hat Ricarda Alkewitz ihre „Wollkerei“ eingerichtet.

Steutz - Schon mal was von einer „Wollkerei“ gehört? Eine solche gibt es seit knapp einem Jahr in Steutz. Der Name lässt sich ganz einfach herleiten. In die alte Molkerei in der Kurzen Gasse von Steutz ist Ricarda Alkewitz mit ihrer Wolle eingezogen und hat ihrem Geschäft den originellen Namen „Wollkerei“ gegeben.