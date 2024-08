Workshop für Vierbeiner in Zerbst: Worauf es beim Rettungshundesport ankommt

Bias - Die Rasse spielt keine Rolle, um Rettungshund zu werden. Grundsätzlich kann jeder Hund dafür ausgebildet werden. So war es auch eine bunte Mischung, die am vergangenen Wochenende bei Kristin Richter in Bias zusammen kam. Die Hundesportlerin war Gastgeberin für ein Rettungshundeseminar. Das fand schon einmal im vergangenen Jahr statt und erlebte nun eine zweite Auflage mit acht Teilnehmern und ihren Vierbeinern. Vertreten waren Labrador, Cane Corso, Schäferhund, Labrador-Ridgeback bis hin zum Entlebucher Sennenhund.