Zwei Kieferorthopäden in Zerbst, immer mehr Kinder, die eine Behandlung benötigen. Wie läuft es mit der Zahngesundheit in Zerbst?

Zerbst - Jedes zweite Kind in Sachsen-Anhalt geht zum Kieferorthopäden. Zu diesem Ergebnis ist ein Zahnreport der Krankenkasse Barmer gekommen. Demnach nehmen 49,6 Prozent der 8- bis 17-jährigen Sachsen-Anhalter kieferorthopädische Leistungen in Anspruch. In Zerbst sind es in der gleichen Altersgruppe etwa 12,9 Prozent. Wo geht der Trend hin?