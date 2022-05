Zeit als kostbarstes Geschenk: Zerbster Hospizbegleiter als Weggefährten zur allerletzten Reise

Zeit ist es, die Hospizbegleiter schwerstkranken Menschen und deren Angehörigen schenken. Zwölf Aktive sind derzeit in diesem Ehrenamt im Zerbster Hospiz tätig, das demnächst Jubiläum feiert. Berührungsängste bei der Sterbebegleitung sollen durch spezielle Kurse abgebaut werden.

In Deetz trafen sich die ehrenamtlichen Hospizbegleiter zu einem gemeinsamen Nachmittag.

Zerbst/Deetz - Einfach nur da sein, zuhören, ein Spaziergang, ein bisschen Hilfe im täglichen Leben – vor allem geht es darum, Menschen in der letzten Phase ihres Lebens Zeit zu schenken. In Zerbst gibt es eine kleine Gruppe ehrenamtlicher Hospizbegleiter. Sie sind im Hospiz oder im häuslichen Umfeld der Familie im Einsatz, bieten Unterstützung und Beistand. In Würde und Selbstbestimmung sollen schwerstkranke Menschen ihre verbleibende Lebenszeit verbringen.