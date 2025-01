Zwischen Heiligabend und Neujahr haben vermehrt noch unbekannte Täter versucht in Einfamilienhäuser einzudringen. Die Polizei ermittelt momentan in insgesamt vier Fällen.

Einbrüche in Zerbst nehmen zu: Diebe haben es auf Einfamilienhäuser abgesehen

Zerbst - Seit Weihnachten häufen sich Meldungen über Einbrüche beziehungsweise versuchte Einbrüche in Zerbster Einfamilienhäuser, wie in den täglichen Polizeimeldungen zu lesen war. Wie viele Einbrüche, Einbruchsversuche gab es in den letzten Wochen insgesamt? Gibt es einen Schwerpunktbereich?