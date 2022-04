Bundestagswahl Zerbst will Kanzler Scholz - SPD fährt in Einheitsgemeinde Zerbst Sieg ein

Die Überraschung ist perfekt. Holte die CDU bei den Bundestagswahlen 2013 und 2017 noch das Direktmandat im Wahlkreis 71 (Anhalt), so musste sie sich am Sonntag nur knapp der AfD geschlagen geben – Katerstimmung inklusive. In Zerbst sieht das Ergebnis hingegen etwas anders aus.