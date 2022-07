Zerbster Angler begeistern Kinder für ihr naturverbundenes Hobby

Tablet statt Rute - in Zerbst wird der Angelsport immer beliebter und das auch unter dem Nachwuchs. Aber ab wann dürfen Kinder welche Fische angeln?

An der Zerbster Kiesgrube veranstaltete der Anglerverein ein Schnupperangeln. Daran beteiligte sich auch Arne Richter (3.v.l.).

Zerbst - Die Corona-Pandemie schränkte viele Freizeitmöglichkeiten ein. Ausflüge in die Natur boten sich als Alternative an. Mancher entdeckte da das Angeln für sich - ein Hobby, das auch in Zerbst immer mehr auf Interesse stößt, und das bereits bei den Jüngsten. Begeistert tauschen sie das Tablet gegen die Rute ein. Aber ab wann dürfen Kinder selbst welche Fische angeln?